Адиев – о матчах сборной России: «Надо глубже подходить к вопросу и не отталкиваться только от результатов»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о результате российской национальной команды на ноябрьском сборе.

«Надо более глубоко подходить к вопросу и не отталкиваться только от результатов. Сейчас сборная сильно омолаживается, много парней привлекаются с прицелом на завтрашний день. Так что результат для команды второстепенен. РФС правильно делает, что строит команду на будущее», – заявил специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Адиев отметил, что ему две нулевые ничьи ни о чём не говорят, поскольку тренерский штаб вызывал бы иных футболистов при наличии цели результата. По мнению наставника, в текущей ситуации у Валерия Карпина нет необходимости в привлечении опытных игроков.

Напомним, что сборная России сыграла две нулевые ничьи против Таджикистана и Узбекистана.