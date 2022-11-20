Хлусевич – о сборной: «Атмосфера великолепная, все друг друга знают, общаемся, всё классно»

Защитник национальной команды России Даниил Хлусевич поделился своими впечатлениями о нахождении внутри сборной.

Футболист признался, что несмотря на тот факт, что он играл за главную команду страны лишь в товарищеских матчах, он испытывает только положительные эмоции от самой возможности выступления за сборную России.

Какое-либо время на то, чтобы влиться в коллектив, спортсмену, по его словам, не понадобилось так как со многими игроками он был знаком и ранее.

«Не скажу, что требовалась адаптация. Атмосфера великолепная, все друг друга знают, общаемся, всё классно», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».