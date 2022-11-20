Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными Узбекистана и России.

«Честно говоря, я матч не смотрел. Наверное, ничего и не потерял. Последнее время мы часто слышим споры о том, не податься ли нам в азиатскую лигу. Но, может быть, вот как раз сейчас и время податься. Уровень соперников мы видим. У нас уровень чемпионата последнее время упал. Многие думают иначе, поскольку голов стало больше. Я всё-таки считаю, что обилие голов - это как раз следствие того, что общий уровень упал. Но игры с Таджикистаном и Узбекистаном смотреть неинтересно. Я их не смотрел, потому что они ничего не решали всё-таки. Сыграли и сыграли, да и забыли», - сказал Мостовой.