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Александр Мостовой: «Матч с Узбекистаном не смотрел, наверное, ничего и не потерял» эксклюзив

20 Ноября 2022 • 19:19 Комментировать (2)
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными Узбекистана и России.

«Честно говоря, я матч не смотрел. Наверное, ничего и не потерял. Последнее время мы часто слышим споры о том, не податься ли нам в азиатскую лигу. Но, может быть, вот как раз сейчас и время податься. Уровень соперников мы видим. У нас уровень чемпионата последнее время упал. Многие думают иначе, поскольку голов стало больше. Я всё-таки считаю, что обилие голов - это как раз следствие того, что общий уровень упал. Но игры с Таджикистаном и Узбекистаном смотреть неинтересно. Я их не смотрел, потому что они ничего не решали всё-таки. Сыграли и сыграли, да и забыли», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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ингерман
20 Ноября 2022 в 20:06
ай зря не смоцрел.. классная игра была.. )))
KLINSMANN
20 Ноября 2022 в 19:24
Тоже не смотрел )))
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