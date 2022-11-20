​Кечинов объяснил плохие результаты сборной России

В ноябре сборная России разочаровала своих болельщиков – товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана завершились с одинаковым счётом 0:0. Экс-игрок российской национальной команды Валерий Кечинов считает эти результаты сенсационными. По словам Кечинова, его огорчил тот факт, что сборная России не имела явного преимущества в играх со столь скромными противниками.

Кечинов постарался объяснить плохие результаты сборной России в ноябре.

«Результат матча говорит о том, что уровень нашего чемпионата стремительно падает. Не хватает еврокубков и официальных матчей нашей национальной сборной. Это всё сказывается. Вот отсюда такие игры», - высказался Кечинов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Следующий матч сборная России проведёт в 2023 году.