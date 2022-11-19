Гладилин оценил шансы российской сборной в случае выхода на ЧМ-2022

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин оценил перспективы российской сборной в случае выхода на ЧМ-2022.

«Мы ничем не слабее тех же поляков. Мы могли бы достойно выступить и выйти из группы, о высоких местах я говорить не буду, но в плей-офф мы бы могли выйти», — заявил эксперт в интервью изданию«РБ Спорт». Также экс-футболист «красно-белых» отметил, что на турнире будет поддерживать аргентинцев, которых вместе с Бразилией он считает главными претендентами на золото.

Напомним, что катарский мундиаль стартует завтра, 20 ноября, с игры между хозяевами турнира и сборной Эквадора.