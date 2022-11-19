Тихонов: «Сборная Узбекистана гораздо сильнее»

Восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной сборной страны с командой Узбекистана.

Специалист признался, что ждёт от будущей игры гораздо лучшего выступления, чем Россия продемонстрировала в поединках с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0). Кроме того, эксперт хотел бы увидеть на футбольном поле в Ташкенте более сыгранный и сильный состав, а также положительный итоговый результат.

«Мы все прекрасно понимаем, что сборная Узбекистана гораздо сильнее», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Бывший футболист отметил, что хоть и понимает экспериментальный характер состава сборной на матч с Таджикистаном, но считает, что были и подготовленные игроки, способные играть на искусственном поле.