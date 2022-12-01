Игонин считает, что российский футбол отстал от западного

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин сравнил чемпионат России с мундиалем, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению эксперта, российский футбол сильно отстаёт от западного в развитии, преимущественно из-за недостаточной конкуренции в чемпионате и отсутствия еврокубковых турниров. Напомним, весной текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

«На Западе футбол развивается гораздо быстрее. Они двигаются быстрее, работают целенаправленно, обстановка у них более спокойная, подходящая для развития. Плюс западные клубы постоянно находятся в жёсткой конкурентной среде», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

Кроме того, Игонин отметил, что сборной России необходимо продолжать проводить товарищеские встречи. Напомним, в нынешнем году команда Валерия Карпина успела провести три таких матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).