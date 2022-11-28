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Чемпионат мира 2026

Карпин отреагировал на критику Баринова в адрес нападающих сборной России

28 Ноября 2022 • 15:13 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова своего подопечного Дмитрия Баринова, ранее раскритиковавшего нападающих национальной команды за их игру в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном, которые завершились без забитых мячей.

По словам Карпина, такое заявление Баринова не привело к конфликту внутри коллектива.  

«Назовите это подколкой, если хотите. Потом они все вместе сидели в самолёте, спокойно общались и во что-то играли», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. Помимо игр с Таджикистаном и Узбекистаном, в сентябре наша национальная команда провела товарищескую встречу с Кыргызстаном (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Баринов
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