Федун рассказал, как относится к матчам сборной России

Леонид Федун, ранее являвшийся владельцем московского «Спартака», высказался о товарищеских матчах сборной России.

«Матчи сборной нечего и обсуждать. Игра (команды) абсолютно бессмысленна, так же как и бессмысленно все это», - передает слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, что накануне сборная России расписала нулевую ничью с национальной командой Узбекистана. Несколькими днями ранее подопечные Валерия Карпина с аналогичным счетом завершили спарринг против Таджикистана.

Сборная России сейчас может играть только товарищеские матчи, поскольку получила дисквалификацию от ФИФА и УЕФА.