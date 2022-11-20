Стрепетов — о матче России с Узбекистаном: «Думаю, надо ожидать сильнейшего состава»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о предстоящей товарищеской встрече между сборными России и Узбекистана.

По мнению эксперта, наша национальная команда выйдет на поле в своём сильнейшем составе, чтобы одержать победу и снять негатив после встречи с Таджикистаном, которая завершилась вничью со счётом 0:0.

«Экспериментировать можно и нужно, но есть тренировочный процесс для этого. Мы должны одержать хорошую победу и завершить сбор на мажорной ноте», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, матч Узбекистан — Россия состоится сегодня, 20 ноября, в Ташкенте. Начало — в 15:00 по московскому времени.