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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник сборной Таджикистана Джурабаев: «У России могу выделить молодого Пиняева, с ним было непросто» эксклюзив

18 Ноября 2022 • 16:30 Комментировать (5)
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.40 X 3.15 2 2.30
20.11 15:00

Защитник сборной Таджикистана Зоир Джурабаев в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями после товарищеского матча с Россией.

Какие эмоции от игры?

«Эмоции самые положительные: сумасшедшая атмосфера, сильный соперник и хороший результат. Всё это радует. Для нас это было очень важно».

Кого бы выделили в составе сборной России?

«Садуллаев хорошо выглядел. Хороший игрок, обострял, брал на себя игру. Ещё могу выделить молодого Пиняева. С ним было непросто».

Для сборной Таджикистана все сложилось хорошо?

«Мы готовимся к Кубку Азии, который пройдёт в следующем году, так что этот матч – хорошая подготовка к турниру. Мы довольны тем, что смогли достойно сыграть с очень сильным соперником».

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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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Комментарии (5)
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roksanvanino2015
18 Ноября 2022 в 17:29
кто-нибудь вообще в курсе для чего сборная рф играет товарищеские матчи? для чего чемпионат проводят? ну чемпионат ладно... других развлечений нет.. но сборная..
ну вот выиграли бы 7:0 чтобы что? российский футбол нелегитимный, обнесен железным занавесом и никому не нужен. Это равносильно соревноваться во дворе кто дальше плюнет с балкона
Прям щас
18 Ноября 2022 в 16:57
этот комплимент дорогого стоит. не каждый день лучшие игроки кого-то хвалят.
но судья вам бессовестно помогал.
Роман Мамедов
18 Ноября 2022 в 16:54
Клинсманн админ Вы на сайте ??? Админы дайте пожалуйста ясность на каком федеральном канале смотреть Чм
Прям щас
18 Ноября 2022 в 16:58
добавь "о" и можешь смотреть на любом гг
Роман Мамедов
18 Ноября 2022 в 16:52
Без политики ??? Хорошо. Рф в Европе не блистала и в Азии тоже не зажжет
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