Защитник сборной Таджикистана Зоир Джурабаев в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями после товарищеского матча с Россией.

Какие эмоции от игры?

«Эмоции самые положительные: сумасшедшая атмосфера, сильный соперник и хороший результат. Всё это радует. Для нас это было очень важно».

Кого бы выделили в составе сборной России?

«Садуллаев хорошо выглядел. Хороший игрок, обострял, брал на себя игру. Ещё могу выделить молодого Пиняева. С ним было непросто».

Для сборной Таджикистана все сложилось хорошо?

«Мы готовимся к Кубку Азии, который пройдёт в следующем году, так что этот матч – хорошая подготовка к турниру. Мы довольны тем, что смогли достойно сыграть с очень сильным соперником».