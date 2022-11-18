Защитник сборной Таджикистана Зоир Джурабаев в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями после товарищеского матча с Россией.
Какие эмоции от игры?
«Эмоции самые положительные: сумасшедшая атмосфера, сильный соперник и хороший результат. Всё это радует. Для нас это было очень важно».
Кого бы выделили в составе сборной России?
«Садуллаев хорошо выглядел. Хороший игрок, обострял, брал на себя игру. Ещё могу выделить молодого Пиняева. С ним было непросто».
Для сборной Таджикистана все сложилось хорошо?
«Мы готовимся к Кубку Азии, который пройдёт в следующем году, так что этот матч – хорошая подготовка к турниру. Мы довольны тем, что смогли достойно сыграть с очень сильным соперником».
ну вот выиграли бы 7:0 чтобы что? российский футбол нелегитимный, обнесен железным занавесом и никому не нужен. Это равносильно соревноваться во дворе кто дальше плюнет с балкона
но судья вам бессовестно помогал.
Бан пользователя