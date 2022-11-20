Пономарёв — об игроках сборной России: «Какие-то деревяшки играют»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился эмоциями после товарищеского матча между сборными России и Узбекистана, завершившегося со счётом 0:0.

Ветеран раскритиковал нашу национальную сборную, назвав её футболистов худшими игроками за всю историю отечественного футбола. Также Пономарёв отметил, что с такой игрой в Европе делать нечего.

«Безобразие, а не футбол. Какие-то деревяшки играют. Никакой хитрости, нет игрового мышления. С таким футболом нельзя выходить на поле, и показывать по телевидению на всю Россию», — цитирует Пономарёва Sport24.

Напомним, что ранее сборная России с таким же счётом завершила товарищескую игру с Таджикистаном, а 24 сентября подопечным Валерия Карпина удалось сломить сопротивление Кыргызстана (2:1).