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Чемпионат мира 2026

Итальянский журналист считает, что бан сборной России справедлив

30 Ноября 2022 • 10:35 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Итальянский журналист Танкреди Палмери высказался об отстранении российских команд от всех международных турниров.

Палмери считает, что ФИФА и УЕФА поступили правильно, применив санкции к нашей стране весной нынешнего года.

«Я знаю, что игроки не имеют к этому отношения. Но национальная команда представляет страну, поэтому у ФИФА и УЕФА не было вариантов, всё справедливо», — цитирует Палмери «Чемпионат».

Журналист также отметил, что любит нашу страну и очень надеется на то, что в скором времени ситуация нормализуется.

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0). Ранее наша национальная команда добилась такого же исхода в игре против Таджикистана, а в сентябре обыграла Кыргызстан (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России УЕФА Танкреди Палмери
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