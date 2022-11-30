Итальянский журналист считает, что бан сборной России справедлив

Итальянский журналист Танкреди Палмери высказался об отстранении российских команд от всех международных турниров.

Палмери считает, что ФИФА и УЕФА поступили правильно, применив санкции к нашей стране весной нынешнего года.

«Я знаю, что игроки не имеют к этому отношения. Но национальная команда представляет страну, поэтому у ФИФА и УЕФА не было вариантов, всё справедливо», — цитирует Палмери «Чемпионат».

Журналист также отметил, что любит нашу страну и очень надеется на то, что в скором времени ситуация нормализуется.

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 20 ноября против Узбекистана (0:0). Ранее наша национальная команда добилась такого же исхода в игре против Таджикистана, а в сентябре обыграла Кыргызстан (2:1).