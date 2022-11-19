Карпин: «Если бы игра была в Москве, не пригласил бы Головина и Миранчука»

Наставник российской сборной Валерий Карпин объяснил отсутствие Александра Головина и Алексея Миранчука в текущей заявке.

«Если бы игра была в Москве, не пригласил бы Головина и Миранчука. У них прервался сезон, они либо отдыхают, либо восстанавливаются», — приводит слова тренера издание «Чемпионат». Карпин отметил, что ему и так известно всё о навыках легионеров, поэтому на нынешнем сборе важнее узнать способности иных футболистов.

Напомним, что Головин и Миранчук отсутствовали и на сентябрьском матче российской команды против Киргизстана. Для обоих игроков ноябрьский сбор к отбору на ЧМ-2022 был последним на данный момент.