Адиев высказался о возможном переходе России в Азию

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном переходе российской национальной команды в Азию.

«Мнение может быть двоякое. Понятно, что наши клубы в ближайшее время не будут участвовать в турнирах УЕФА. Но сколько это продлится, могут знать только руководители РФС», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, если отстранение будет снято в скором времени, то имеет смысл остаться в Европе и подождать, а при ином развитии событий можно поднять вопрос о смене конфедерации.

Напомним, что Россия отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Соперниками подопечных Валерия Карпина в 2022 году являлись представители АФК, а именно Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.