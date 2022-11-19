Литвинов высказался в преддверии матча с Узбекистаном

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов считает, что сборная Узбекистана является командой высокого уровня.

«Настроение нормальное, все на позитиве. Для нас самое главное принимать участие в международных играх. Здесь команды высокого класса», — передает слова Литвинова «Чемпионат».

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Таджикистаном, поединок завершился со счетом 0:0. Завтра, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против национальной команды Узбекистана, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.