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Литвинов высказался в преддверии матча с Узбекистаном

19 Ноября 2022 • 17:47 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.40 X 3.25 2 2.25
Через 20 ч. 50 мин.

Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов считает, что сборная Узбекистана является командой высокого уровня.

«Настроение нормальное, все на позитиве. Для нас самое главное принимать участие в международных играх. Здесь команды высокого класса», — передает слова Литвинова «Чемпионат».  

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Таджикистаном, поединок завершился со счетом 0:0. Завтра, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу против национальной команды Узбекистана, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Сборная Узбекистана Руслан Литвинов
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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