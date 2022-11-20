Быстров — о товарищеских матчах: «Никакой мотивации, даже за тройные премиальные»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о товарищеских матчах.

По словам Быстрова, на такие игры очень тяжело находить мотивацию, независимо от того, за сборную ты выступает или за клуб.

«Я на товарищеские матчи с небольшим желанием выходил, если честно. Нет никакой мотивации, даже за тройные премиальные», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что в данный момент времени проходит товарищеский матч между сборными России и Узбекистана. Сейчас идёт второй тайм, и счёт пока равный 0:0. Ранее наша национальная команда с таким же результатом завершила игру с Таджикистаном и обыграла Кыргызстан (2:1).