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Чемпионат мира 2026

Булыкин: «Сборной России нужно было ответственнее подойти к игре с Узбекистаном»

21 Ноября 2022 • 14:12 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Такие команды надо обыгрывать, чтобы не было никаких разговоров про сборную. Или уж тогда снова надо было ставить экспериментальный состав. Я думаю, нужно было ответственнее подойти к этой игре», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт считает, что команда должна была порадовать болельщиков перед стартом чемпионата мира, все были бы рады нашей победе с любым счетом.

Напомним, в ноябре сборная России провела две товарищеские игры — с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин Сборная Узбекистана
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