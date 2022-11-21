Булыкин: «Сборной России нужно было ответственнее подойти к игре с Узбекистаном»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Такие команды надо обыгрывать, чтобы не было никаких разговоров про сборную. Или уж тогда снова надо было ставить экспериментальный состав. Я думаю, нужно было ответственнее подойти к этой игре», — приводит слова Булыкина Rusfootball.

Эксперт считает, что команда должна была порадовать болельщиков перед стартом чемпионата мира, все были бы рады нашей победе с любым счетом.

Напомним, в ноябре сборная России провела две товарищеские игры — с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).