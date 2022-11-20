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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников: «Сборная должна побеждать везде»

20 Ноября 2022 • 21:19 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Сборная России не сумела переиграть Узбекистан во втором товарищеском матче азиатского турне, игра закончилась по нулям. Тремя днями ранее российская команда не сумела переиграть Таджикистан. Известный российский специалист Валерий Овчинников считает подобные результаты неудачными для команды - по его мнению, сборная должна побеждать в таких матчах.

- Думаем, что после Советского Союза мы самые великие в футболе из союзных стран. А так, узбеки — нормальная команда. Ничья — справедливый исход на данный момент. Надо везде побеждать, если ты считаешь, что лучше, сильнее и мощнее, - цитирует слова Овчинникова «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Валерий Овчинников
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