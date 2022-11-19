Главный тренер сборной Узбекистана отреагировал на слова Карпина, назвавшего Шомуродова «кривоногим»

Главный тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец прокомментировал высказывание наставника «Ростова» и национальной команды России Валерия Карпина, в шутку назвавшего узбекского форварда Элдора Шомуродова «кривоногим».

Катанец признался, что он, в отличии от российского тренера, никакого прозвища своему подопечному не давал.

«Этими ногами он забил много голов и, надеемся, забьёт ещё», — заявил Катанец.

Напомним, в период с 2017 по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов» под руководством Карпина. В составе российского клуба нападающий сборной Узбекистана провёл в общей сложности 91 матч, забив 18 голов и отдав 12 результативных передач. Сейчас 27-летний футболист выступает за итальянскую «Рому».