Якубко: «Думаю, что переход в Азию — это шаг назад для российского футбола»

Бывший футболист пермского «Амкара» Мартин Якубко оценил возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, что переход в Азиатскую конфедерацию — это шаг назад для российского футбола. Рановато говорить сейчас о том, какие это будет иметь последствия. Вопрос ещё в том, пустят туда или нет, как все это будет происходить», — цитирует словацкого форварда издание «РБ Спорт».

По его мнению, российскому спорту лучше тянуться к Европе. Эксперт также сомневается в том, что все азиатские коллективы будут заинтересованы в игре против подопечных Валерия Карпина.

Напомним, что весь российский футбол отстранён от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.