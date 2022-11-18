Рианчо: «Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал своё мнение о нынешней силе сборной России.

Специалист сказал, что любой футбольный поединок заканчивается лишь тремя результатами, а именно победой, ничьей или поражением, но, несмотря на это, не считая некоторых исключительных случаев, чаще всего побеждают более сильные команды. Тем не менее, эксперт считает, что вероятность победы существует в совершенно каждом отдельно взятом матче.

«Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50. Тем более, что вы уже обыгрывали нас. Уровень команд, наверное, одинаковый», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Национальная команда России проведёт следующий матч на выезде с командой Узбекистана 20 ноября, в день старта чемпионата мира - 2022. Испании же предстоит принять участие на турнире в Катаре и уже 23 ноября сразиться на футбольном поле со сборной Коста-Рики. Помимо неё испанцам в группе будут противостоять команды Германии и Японии.