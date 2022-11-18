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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рианчо: «Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50»

18 Ноября 2022 • 16:04 Комментировать (2)
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.40 X 3.15 2 2.30
20.11 15:00

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо высказал своё мнение о нынешней силе сборной России.

Специалист сказал, что любой футбольный поединок заканчивается лишь тремя результатами, а именно победой, ничьей или поражением, но, несмотря на это, не считая некоторых исключительных случаев, чаще всего побеждают более сильные команды. Тем не менее, эксперт считает, что вероятность победы существует в совершенно каждом отдельно взятом матче.

«Нынешняя сборная России могла бы обыграть сборную Испании, шансы были бы 50 на 50. Тем более, что вы уже обыгрывали нас. Уровень команд, наверное, одинаковый», - приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Национальная команда России проведёт следующий матч на выезде с командой Узбекистана 20 ноября, в день старта чемпионата мира - 2022. Испании же предстоит принять участие на турнире в Катаре и уже 23 ноября сразиться на футбольном поле со сборной Коста-Рики. Помимо неё испанцам в группе будут противостоять команды Германии и Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Испании Рауль Рианчо
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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Комментарии (2)
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Прям щас
18 Ноября 2022 в 16:49
о паспорте даже не говорю, тут само собой вручать надо. медаль всенепременно.
"За взятие".
Alex1972
18 Ноября 2022 в 16:19
Надо для начала с таджиками разобраться... А-ха-ха-ха...
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