Президент «Урала»: «Пока рано говорить о переходе в Азиатскую конфедерацию»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о возможном переходе России в азиатскую конфедерацию футбола. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что этот вопрос в скором времени будет рассмотрен.

По мнению Иванова, о переходе в Азиатскую конфедерацию говорить пока рано.

«Когда они обсудят, тогда и можно говорить. Исполком ещё ничего не решал. У меня нет мнения по этому вопросу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах, поэтому в настоящий момент национальная команда из нашей страны имеет право проводить лишь товарищеские встречи.