​Захарян, Мостовой и Соболев – в атаке сборной России на матч с Узбекистаном

В воскресенье сборная России проведёт товарищеский матч против Узбекистана. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Сильянов, Джикия (капитан), Литвинов, Караваев, Кузяев, Баринов, Фомин, Мостовой, Захарян, Соболев.

Матч между сборными Узбекистана и России стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в прошлом матче сборная России не смогла обыграть Таджикистан – ничья 0:0.