Джикия и Караваев вернулись в общую группу сборной России

Защитники сборной России Георгий Джикия и Вячеслав Караев смогут принять участие в товарищеском матче против Узбекистана. По сведениям «Чемпионата», футболисты на тренировке перед игрой занимаются в общей группе.

Напомним, оба защитника пропустили предыдущую встречу против Таджикистана, которая завершилась нулевой ничьей.

Контрольная игра между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 20 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени. Матч пройдет в Ташкенте.

Ранее сообщалось, что в игре не примут участие нападающий Фёдор Чалов (вирусная инфекция) и голкипер Сергей Песьяков (травма голеностопа).