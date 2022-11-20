Защитник «Нефтчи» Азамат Абдуллаев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Узбекистана и России.

- Сейчас сборная Узбекистана на подъёме. Совсем недавно была обыграна сборная Казахстана, это важно. У команды сильный главный тренер, который делает каждого игрока сборной сильнее. Прогресс действительно есть, это заметно за последнее время.

- На кого в сборной Узбекистана обратить внимание?

- Про Шомуродова, я думаю, всем понятно. Это лидер нашей команды, также я бы выделил Жаллолидина Машарипова. Жаль, что у него травма и он, как я понимаю, не сыграет с Россией. А так, в команде есть талантливые футболисты, о которых не очень много известно, для них это шанс показать себя.

- Какие ожидания от матча?

- Мне кажется, что в этом матче будет ничья. Но вот если сборная России сыграет в более сильном составе, чем был против Таджикистана, то она может победить сборную Узбекистана. Матч пройдёт в более благоприятной для футбола атмосфере. На стадионе «Пахтакора», где пройдёт матч, отличный натуральный газон. Играть будет проще, чем в игре с Таджикистаном.

Напомним, матч Узбекистан — Россия состоится сегодня, 20 ноября. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.