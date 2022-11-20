Бушманов: «Для сборной результат не был на первом месте»

Сборная России не сумела переиграть Узбекистан во втором товарищеском матче азиатского турне, игра закончилась по нулям. Тремя днями ранее российская команда не сумела переиграть Таджикистан.

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов считает результат не самым показательным - он уверен, что Валерий Карпин не ставил цель добиться победы людей ценой, у него были другие приоритеты.

- Тренерский штаб просматривал большую группу молодых игроков, результат, судя по всему, не стоял на первом месте в этих матчах. Понятно, что всегда хочется выигрывать, но в приоритете у сборной России были другие задачи, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».