Орещук резко высказался о комплектовании сборной России

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал комплектование национальной сборной России. По мнению эксперта, в последнее время вызов в сборную сильно обесценился. Орещук не понимает по каким критериям футболисты приглашаются в национальную команду своей страны.

«Сейчас больше половины игроков по мячу через раз попадают, и они в сборной России. Капитанская повязка «играет» налево и направо, вызов в сборную получают ребята кому ещё рано или не заслужили — для меня всё это дико», — приводит слова Орещука Metaratings.

Также Орещук выразил возмущение тем фактом, что футболисты, которые были вызваны в сборную впервые, способны играть без мотивации.

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведёт сегодня, 20 ноября, против Узбекистана. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.