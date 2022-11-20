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Орещук резко высказался о комплектовании сборной России

20 Ноября 2022 • 14:52 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
1 3.10 X 3.25 2 2.50
1-й тайм

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал комплектование национальной сборной России. По мнению эксперта, в последнее время вызов в сборную сильно обесценился. Орещук не понимает по каким критериям футболисты приглашаются в национальную команду своей страны.

«Сейчас больше половины игроков по мячу через раз попадают, и они в сборной России. Капитанская повязка «играет» налево и направо, вызов в сборную получают ребята кому ещё рано или не заслужили — для меня всё это дико», — приводит слова Орещука Metaratings.

Также Орещук выразил возмущение тем фактом, что футболисты, которые были вызваны в сборную впервые, способны играть без мотивации.

Свой следующий товарищеский матч сборная России проведёт сегодня, 20 ноября, против Узбекистана. Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Орещук
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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