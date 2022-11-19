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Первая лига

Широков: Любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу, чем матч сборной России с Узбекистаном

19 Ноября 2022 • 19:36 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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Через 19 ч. 9 мин.

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Узбекистана.

«Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел. Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу», — цитирует слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, ранее наша национальная команда сыграла вничью в контрольной игре с Таджикистаном, поединок завершился со счетом 0:0. В предстоящем матче сборная России встретится с Узбекистаном, игра состоится завтра, 20 ноября, стартовый свисток запланирован на 15:00 по московскому времени.  

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Сборная России Роман Широков Сборная Узбекистана
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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