Широков: Любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу, чем матч сборной России с Узбекистаном

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков поделился мнением о предстоящем матче между сборными России и Узбекистана.

«Ничего не жду от матча сборных Узбекистана и России. Честно признаюсь, я и предыдущие матчи не смотрел. Как мне кажется, любителям футбола лучше посмотреть Первую лигу», — цитирует слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, ранее наша национальная команда сыграла вничью в контрольной игре с Таджикистаном, поединок завершился со счетом 0:0. В предстоящем матче сборная России встретится с Узбекистаном, игра состоится завтра, 20 ноября, стартовый свисток запланирован на 15:00 по московскому времени.