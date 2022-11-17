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Селихов поделился впечатлениями от дебюта за сборную

17 Ноября 2022 • 23:25 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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20.11 15:00

28-летний голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Селихов рад от дебюта за национальную команду. В сегодняшней игре с Таджикистаном он вышел на поле с первых минут под номером 12 и отстоял весь тайм. В начале второго тайма его в рамке заменил Сергей Песьяков.

«Очень рад дебюту за сборную России. Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли», — ёмко написал Селихов в своем Telegram-канале.

Напомним, следующую игру россияне проведут 20 ноября. В Ташкенте на стадионе «Пахтакор» подопечные Валерия Карпина встретятся с ещё одной сборной из Средней Азии – командой Узбекистана.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Селихов
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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