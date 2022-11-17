Селихов поделился впечатлениями от дебюта за сборную

28-летний голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Селихов рад от дебюта за национальную команду. В сегодняшней игре с Таджикистаном он вышел на поле с первых минут под номером 12 и отстоял весь тайм. В начале второго тайма его в рамке заменил Сергей Песьяков.

«Очень рад дебюту за сборную России. Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли», — ёмко написал Селихов в своем Telegram-канале.

Напомним, следующую игру россияне проведут 20 ноября. В Ташкенте на стадионе «Пахтакор» подопечные Валерия Карпина встретятся с ещё одной сборной из Средней Азии – командой Узбекистана.