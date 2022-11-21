Бывший игрок сборной Узбекистана, дважды футболист года в Азии Сервер Джепаров прокомментировал игру своей национальной команды против сборной России.



- Как вам игра между сборными Узбекистана и России?



- Игра была, скажем так, скучновата. Такое бывает, когда одна из команд выбирает оборонительную тактику. Узбекистан сконцентрировался на быстрых контратаках при потере мяча, а сборной России было сложно вскрывать такую плотную оборону.



- Кого бы вы выделили в составе сборной России?



- В обороне понравился Джикия. Он очень здорово действовал в единоборствах. А так выделил бы еще Соболева, Захаряна и Кузяева.



- Что дал сборной Узбекистана этот матч?



- Думаю, ребята из нашей сборной почувствовали более силовой футбол. В сборной они не очень часто играют против таких атлетичных команд, как сборная России. Любой товарищеский матч это подготовка к официальному турниру, который скоро для нас состоится, — сказал Джепаров сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».