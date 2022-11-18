Радченко – о матче с Узбекистаном: «Побеждать всегда нужно»

Чемпион Японии в составе Джубило Ивата Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче между Россией и Узбекистаном.

«Побеждать всегда нужно. Понятно, что сборная России сильнее этих соперников. Победа придаст сборной больше настроения, больше мотивации», - цитирует Радченко «Спорт день за днём».

Отправление же главного тренера национальной команды России Валерия Карпина в случае поражения в Ташкенте в отставку эксперт считает крайне непонятным потенциальным решением. Если бы данные поединки были официальными, тогда можно было бы подумать над этим, но сейчас данное действие совершать абсолютно незачем, считает Радченко.