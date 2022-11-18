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Радченко – о матче с Узбекистаном: «Побеждать всегда нужно»

18 Ноября 2022 • 17:25 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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20.11 15:00

Чемпион Японии в составе Джубило Ивата Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче между Россией и Узбекистаном.

«Побеждать всегда нужно. Понятно, что сборная России сильнее этих соперников. Победа придаст сборной больше настроения, больше мотивации», - цитирует Радченко «Спорт день за днём».

Отправление же главного тренера национальной команды России Валерия Карпина в случае поражения в Ташкенте в отставку эксперт считает крайне непонятным потенциальным решением. Если бы данные поединки были официальными, тогда можно было бы подумать над этим, но сейчас данное действие совершать абсолютно незачем, считает Радченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Радченко Сборная Узбекистана Товарищеский Матч
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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