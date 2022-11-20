Бывший российский футболист Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными Таджикистана и России.

«Понятно, что это был определенный просмотр, сыгранности ещё нет у команды. Равнодушных игроков не было, все хотели себя проявить. Но сыгранности, повторюсь, не было. В таких случаях выходят на первый план индивидуальное мастерство и футбольное образование. В этом плане проявил себя Пиняев, который пытался обострять атаки и разрывать защиту соперника. Он что-то пытался сделать.

Можно назвать это определенной оскоминой. Все сейчас научились играть. В союзное время была очень неуступчивая команда «Памир» Душанбе. Разве наши команды или наша сборная что-то выигрывали? Или у нас все игроки сборной выступают за рубежом? Нет. Это наш уровень сейчас. Это уровень нашего чемпионата. Результаты таких матчей показывают наш уровень. Но расстраиваться не надо, а надо браться за работу и заниматься воспитанием нового поколения. Нужно продолжать, признавая свои ошибки.

Нужно понять, что можно изменить, чтобы выйти на новый уровень. Тогда, возможно, и результаты придут. Тогда эти результаты и требовать можно будет. С Киргизией вообще была проблемная игра. С Таджикистаном что-то получалось, пытались что-то сделать. Сегодня это наш уровень, и его нужно этот уровень правильно оценивать. Откуда у нас уровень сильный возьмётся? Вот это игроки нашего чемпионата», - сказал Масалитин.