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Масалитин: «С Киргизией вообще была проблемная игра, с Таджикистаном что-то получалось» эксклюзив

20 Ноября 2022 • 01:12 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.00 X 3.30 2 2.45
Через 12 ч. 58 мин.

Бывший российский футболист Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными Таджикистана и России.

«Понятно, что это был определенный просмотр, сыгранности ещё нет у команды. Равнодушных игроков не было, все хотели себя проявить. Но сыгранности, повторюсь, не было. В таких случаях выходят на первый план индивидуальное мастерство и  футбольное образование. В этом плане проявил себя Пиняев, который пытался обострять атаки и разрывать защиту соперника. Он что-то пытался сделать.

Можно назвать это определенной оскоминой. Все сейчас научились играть. В союзное время была очень неуступчивая команда «Памир» Душанбе. Разве наши команды или наша сборная что-то выигрывали? Или у нас все игроки сборной выступают за рубежом? Нет. Это наш уровень сейчас. Это уровень нашего чемпионата. Результаты таких матчей показывают наш уровень. Но расстраиваться не надо, а надо браться за работу и заниматься воспитанием нового поколения. Нужно продолжать, признавая свои ошибки.

Нужно понять, что можно изменить, чтобы выйти на новый уровень. Тогда, возможно, и результаты придут. Тогда эти результаты и требовать можно будет. С Киргизией вообще была проблемная игра. С Таджикистаном что-то получалось, пытались что-то сделать. Сегодня это наш уровень, и его нужно этот уровень правильно оценивать. Откуда у нас уровень сильный возьмётся? Вот это игроки нашего чемпионата», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин
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