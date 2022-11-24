Петржела: «Если бы Карпин тренировал сборную США, он бы вывел их в полуфинал или четвертьфинал чемпионата мира»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

По мнению чешского специалиста, Карпин смог бы добиться успеха с любой сборной мира.

«Валерий Карпин — очень хороший тренер. Если бы он тренировал сборную США, он бы вывел их в полуфинал или четвертьфинал чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петржела не исключил, что и национальная команда России под руководством 53-летнего тренера смогла бы многого добиться на нынешнем мундиале, если бы принимала в нём участие.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета прошлого года. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч российская команда провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).