Колосков: «Товарищеский матч со сборной Саудовской Аравии имеет смысл»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможной игре российской сборной против Саудовской Аравии.

«Товарищеский матч сборной России со сборной Саудовской Аравии имеет смысл и со спортивной точки зрения, и с точки зрения укрепления международных связей», – цититрует функционера «Матч ТВ».

По мнению эксперта, первый поединок ЧМ-2022 показал, что у саудовцев крепкая команда, которая будет сильнее, чем все предыдущие соперники России в текущем календарном году.

Недавно вице-президент РФС Александр Алаев рассказал, что Саудовская Аравия может стать оппонентом на мартовскому сбору. На старте мундиаля азиатская команда сенсационно обыграла Аргентину. Россия в 2022 году провела три игры, соперниками в которых являлись Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан.