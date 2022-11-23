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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кравцов не уверен, что сборная России сыграла бы лучше Аргентины в матче против Саудовской Аравии

23 Ноября 2022 • 11:27 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов высказался о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

20-летний футболист признался, что итоговый результат его сильно удивил, однако Кравцов не стал предполагать, как на месте Аргентины сыграла бы сборная России. Напомним, что четыре года назад на домашнем мундиале наша национальная команда разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

«Сборная России сыграла бы лучше Аргентины? Не знаю. Не думаю, что можно так говорить», — приводит слова Кравцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. Свою последнюю на сегодняшний день товарищескую встречу команда Валерия Карпина провела 20 ноября против Узбекистана (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Аргентины Сборная Саудовской Аравии Кирилл Кравцов
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