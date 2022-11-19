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Масалитин: «Сейчас важно понять, на какой стадии развития находится наша сборная, и куда мы движемся» эксклюзив

19 Ноября 2022 • 11:50 Комментировать (1)
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.10 X 3.10 2 2.45
20.11 15:00

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча сборной России с Узбекистаном.

- На матч с Узбекистаном прогнозы более оптимистичные, чем с Таджикистаном?

- Идет нормальная работа – просмотр футболистов ближайшего резерва. Команда у нас пока не сыгранная, и на первый план выходит индивидуальное мастерство. Понятно, что всегда хочется выиграть и быть на голову впереди, но мы уже забыли, когда что-то  выигрывали на уровне сборной.

- Узбекистан считается более сильным соперником. У вас есть уверенность, что мы выиграем?

- Нельзя говорить о том, что таджики слабее. Мы видели, что они играли с нами грамотно. Это тоже обученная, неуступчивая команда. Тем более, она играла дома, при своих зрителях. Такие сборные всегда неуступчивые.

- Узбекистан в этом году провел восемь матчей и победил в семи из них. Обыграли даже отобравшийся на ЧМ Камерун (2:0). Единственное поражение было от Коста-Рики в компенсированное время. Какие у нас могут возникнуть проблемы с этим соперником?

- Там подобралось хорошее поколение. Это тоже надо учитывать. Надо делать свою работу качественно. Выходить и показываться свое мастерство. Нам важно понять, на какой стадии развития находится наша сборная, и куда мы движемся. А отсюда уже делать выводы. Тем более, как я понимаю, эти матчи влияют на наш коэффициент в рейтинге ФИФА, в зачет которого пойдут эти очки. Это важный фактор. Надо бороться за то, чтобы коэффициент прибавлялся.

- По матчам с такими соперниками можно понять, куда мы движемся?

- Естественно. Ошибки мы видим. В двух предыдущих матчах даже по движению было видно, что мы никак не можем перестроиться на свой футбол. Играли позиционно, без высоких скоростей, прессинга. Когда нас прессинговали, мы не могли принимать правильные решения. Это бросается в глаза, и над этим надо работать, чтобы это сходило на нет. Нужно идти в ногу со временем.

- Карпин сейчас выпускает экспериментальный состав, просматривает много новичков. Как можно делать выводы по таким матчам?

- Идет просмотр резерва. Кто-то не справляется, кто-то проявляет себя. Но если анализировать уровень нашего чемпионата на примере сборной, то мы видим, что и с киргизами плохо играем, с таджиками. Сейчас Узбекистан будет. Нам уже давно не нужно заниматься шапкозакидательством, что это не сборные. Если бы мы забивали таким командам по пять–десять мячей, можно было бы так отзываться о сопернике.

- Насколько важен в таких матчах фактор мотивации? Может причина наших невзрачных выступлений именно в этом?

- Почему не было мотивации? Равнодушных я не видел на поле. Сыгранности не было, но было желание. Особенно в матче с Таджикистаном. У нас не было связок, взаимопонимания. Но это другое. Тут на первый план вышло индивидуальное мастерство. Мы видели его у Пиняева. Он пытался обострять.

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- Пиняев многим понравился. Ждете его в матче с Узбекистаном?

- Может быть, он выйдет на замену, но его нельзя перегружать. Он только начинает путь в большой футбол. Бросалось в глаза, как Осинькин плавно его подводил. Надо плавно его внедрять в состав, с осторожностью.

- Стоит ли перед Карпиным задача поставить игру нашей сборной?

- Думаю, нет. Надо, чтобы были тренировки и ребята занимались вместе. Для кого-то это будет новым опытом. Сейчас надо какие-то моменты доработать, стандарты, например. А поставить игру за такой период невозможно. Да и состав сейчас экспериментальный. Нет общей системы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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geal
19 Ноября 2022 в 12:02
Пpoгнoзы на футбол b e t - g p . r u
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