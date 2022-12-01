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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Было бы интересно посмотреть матч сборной России против легионеров РПЛ»

01 Декабря 2022 • 12:09 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался по поводу возможного проведения матча сборной России с командой, состоящей из легионеров РПЛ.

Итальянский специалист поддержал данную идею, отметив, что такая игра может получиться интересной.

«Думаю, стоит провести такой матч. Было бы интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы против легионеров», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. В текущем году наша национальная команда провела три товарищеские встречи, сыграв вничью с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза по 0:0), а также одолев Кыргызстан (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Легионеры Сборная России Франко Камоцци
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