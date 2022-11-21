Карпин ответил агентам на обвинения по выбору состава сборной

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин высказался о критике подбора футболистов для заявки сборной.

«Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чём-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную», — сказал специалист в интервью «Чемпионату». По мнению Карпина, агенты, подозревающие тренера, не до конца говорят о своих претензиях, а в задачу журналистов входит раскрытие их заявлений.

Напомним, что в 2022 году российская сборная провела три встречи, выиграв с трудом у Киргизстана и дважды сыграв нулевую ничью с Узбекистаном и Таджикистаном.