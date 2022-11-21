Канчельскис рассказал, когда Россию вернут в Европу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предположил, когда Россия сможет вернуться в Европу.

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах.

По мнению Канчельскиса, эта дисквалификация продлится минимум шесть лет.

«Мы пропустим и Евро-2024, и ЧМ-2026. Ближайшее потепление я ожидаю в 2028 году. И это минимум!» — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела вчера, 20 ноября, против Узбекистана (0:0).