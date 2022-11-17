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Шомуродов рассказал о помощи Карпина

17 Ноября 2022 • 12:26 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.30 X 3.75 2 2.05
20.11 15:00

Форвард «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал, чем ему помог наставник российской национальной команды Валерий Карпин.

«Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно: в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

Элдор отметил работу над тактической составляющей своей игры. Также игрок поделился ожиданием от встречи с Россией, заявив, что ждёт интересный матч, однако предполагать что-то ещё тяжело, поскольку с таким соперником Шомуродов прежде не играл.

Напомним, что поединок между Узбекистаном и Россией пройдёт в Ташкенте в воскресенье, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Элдор Шомуродов
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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