Шомуродов рассказал о помощи Карпина

Форвард «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал, чем ему помог наставник российской национальной команды Валерий Карпин.

«Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно: в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в «Ростове», через его советы в Европе мне было легче», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

Элдор отметил работу над тактической составляющей своей игры. Также игрок поделился ожиданием от встречи с Россией, заявив, что ждёт интересный матч, однако предполагать что-то ещё тяжело, поскольку с таким соперником Шомуродов прежде не играл.

Напомним, что поединок между Узбекистаном и Россией пройдёт в Ташкенте в воскресенье, 20 ноября.