Павлюченко – о матче с Узбекистаном: «Соперник будет совсем другой - намного сильнее»

Обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в составе сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу предстоящего поединка со сборной Узбекистана.

Бывший футболист отметил скорое приближение данного противостояния и предположил, что состав к этому матчу будет подвергнут кардинальным изменениям.

«И соперник будет совсем другой — намного сильнее. Может быть, кайфанём через три дня», - цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Ранее спортсмен признался, что его абсолютно не впечатлил матч между национальными сборными Таджикистана и России, завершившийся в Душанбе нулевой ничьей.