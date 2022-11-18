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Тарханов: «Результат сборной сейчас не важен, поэтому пусть наигрывают молодых» эксклюзив

18 Ноября 2022 • 22:41 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.40 X 3.15 2 2.30
20.11 15:00

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между сборными Таджикистана и России.

«Сейчас такое время, когда надо посмотреть всех, кто способен играть в сборной. Нужно смотреть, что из игроков можно слепить для дальнейшего прогресса. Это сейчас главная задача в играх с такими соперниками. Хотя сейчас тяжело обыграть любую команду. Даже Месси недавно сказал, что футбол изменился, и все стали работать над тактикой и могут преподнести сюрприз. Таджикистан оборонялся достаточно грамотно тактически. Поэтому у наших мало что получалось. В обороне сыграли нормально, не пропустили, да и все ошибки были маленькие. В атаке не хватало активности и моментов. Пиняев обострял, он старался, постоянно использовал дриблинг. Больше выделить некого.

Но говорить про ничью, плохо это или хорошо, я не буду. Раньше, в советское время,  тренеры анализировали результаты матчей. У меня сохранилось много номеров «Футбол - Хоккей». Вот там именно занимались аналитикой, а не хвалили или ругали. Там делали прям глубокий анализ. Я думаю, что наш тренерский штаб проанализирует эту игру, и с Узбекистаном выйдет уже какой-то костяк.

Сколько мы будем вне мирового футбола - неизвестно. Может, нас пустят только через 5 лет. Так что я думаю, что Карпин все делает правильно. Делает ставку на молодых. На имидж это никак не повлияет. Я думаю, нигде кроме России, никто и не знает, что мы играли с Таджикистаном. Результат сейчас не важен, поэтому пусть наигрывают молодых. Нужно прогрессировать, это главное», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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