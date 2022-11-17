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Губерниев: «Встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее»

17 Ноября 2022 • 22:02 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
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20.11 15:00

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий поединок сборных России и Узбекистана.

«Ждём следующего матча. Глобально встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее, но, тем не менее, нужно добиться результата», - цитирует «Матч ТВ» слова Губерниева, сказанные после игры Таджикистана и России (0:0).

Национальной команде России 20 ноября предстоит провести очередной выездной матч, на этот раз соперником станет сборная Узбекистана.

В этот же день планируется к началу чемпионат мира – 2022 в Катаре, где в матче открытия турнира хозяева сыграют с Эквадором.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Дмитрий Губерниев
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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