Губерниев: «Встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий поединок сборных России и Узбекистана.

«Ждём следующего матча. Глобально встреча с Узбекистаном не будет сильно интереснее, но, тем не менее, нужно добиться результата», - цитирует «Матч ТВ» слова Губерниева, сказанные после игры Таджикистана и России (0:0).

Национальной команде России 20 ноября предстоит провести очередной выездной матч, на этот раз соперником станет сборная Узбекистана.

В этот же день планируется к началу чемпионат мира – 2022 в Катаре, где в матче открытия турнира хозяева сыграют с Эквадором.