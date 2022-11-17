Селюк об игре с Таджикистаном: «Это позор, Узбекистан обыграет Россию»

Дмитрий Селюк прокомментировал нулевую ничью сборных России и Таджикистана. Напомним, игра состоялась сегодня вечером в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. И, мягко говоря, не впечатлила футбольного агента, делится «РБ Спорт».

По мнению функционера, сегодняшняя игра команды – это позор. И сборная Узбекистана точно обыграет сборную России. Так как сборная больше не является местом, где престижно играть и превратилась в «супермаркет».

С Узбекистаном, кстати, России играть через три дня. Матч стартует в 15:00 по московскому времени. Место – стадион «Пахтакор» в Ташкенте.

Любопытно, что игра с командой из Средней Азии стала для России лишь второй ничейной при Валерии Карпине. Шесть матчей из девяти наша сборная выиграла, а в одном – проиграла. Это был решающий матч отборочной группы на чемпионат мира с Хорватией, что состоялся год назад в городе Сплит (0:1).