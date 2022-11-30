Канчельскис раскритиковал возможный переход России в Азию

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис раскритиковал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нам лучше постараться остаться в Европе, чем переходить в Азию. Если есть такая возможность, то не стоит прямо сейчас принимать радикальные меры. Тем более что ФИФА, уверен, будет препятствовать переходу России в АФК. УЕФА в любом случае выглядит перспективнее, в Азии наш уровень упадёт ещё ниже», — заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению эксперта, нет никаких гарантий в том, что Азиатская конфедерация футбола спокойно примет российский футбол, поэтому, по его словам, важно сохранять и улучшать взаимодействия с ФИФА и УЕФА.

Напомним, что с февраля текущего года все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.