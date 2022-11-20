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​Шомуродов считает сборные Узбекистана и России равными командами

20 Ноября 2022 • 18:42 Комментировать
Узбекистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов ответил на вопрос после ничьей с Россией в товарищеском матче (0:0). У футболиста спросили, являются ли узбекистанская и российская национальные команды равными по силе.

«По сегодняшнему матчу можно сказать, что да. Мы тоже играли неплохо, создавали много моментов», - высказался Шомуродов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Стоит напомнить, что Элдор Шомуродов в своё время выступал в России за «Ростов». В настоящий момент 27-летний нападающий является футболистом «Ромы».

Добавим, что в ноябре сборная России завершила со счётом 0:0 оба матча – ранее команда Валерия Карпина разошлась миром с Таджикистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Узбекистана Элдор Шомуродов
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