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Газзаев: Сборной России будет непросто в матче с Узбекистаном

18 Ноября 2022 • 16:08 Комментировать
Узбекистан
...
РОССИЯ
1 3.40 X 3.15 2 2.30
20.11 15:00

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Узбекистаном.

«Что касается предстоящего матча с Узбекистаном — будет непросто. Узбекистан сильнее Таджикистана. Думаю, на этот матч будет более основной состав», — приводит слова Газзаева Sport24.

Контрольная игра нашей национальной команды против Узбекистана состоится 20 ноября, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Таджикистаном, матч завершился со счетом 0:0.

Отметим, 20 ноября стартует чемпионат мира 2022 года в Катаре, на который Россия не была допущена.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Газзаев Сборная Узбекистана сборная Таджикистана
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УЗБЕКИСТАН РОССИЯ
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