Газзаев: Сборной России будет непросто в матче с Узбекистаном

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Узбекистаном.

«Что касается предстоящего матча с Узбекистаном — будет непросто. Узбекистан сильнее Таджикистана. Думаю, на этот матч будет более основной состав», — приводит слова Газзаева Sport24.

Контрольная игра нашей национальной команды против Узбекистана состоится 20 ноября, начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени. Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с Таджикистаном, матч завершился со счетом 0:0.

Отметим, 20 ноября стартует чемпионат мира 2022 года в Катаре, на который Россия не была допущена.