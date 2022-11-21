Мостовой не захотел обижать сборную России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о сборной России, которая вчера, 20 ноября, провела товарищескую встречу с командой Узбекистана (0:0).

По словам эксперта, он эту игру не смотрел, поскольку сейчас всё его внимание приковано исключительно к чемпионату мира.

«Если начну говорить про сборную России как есть, то половина обидится. Вопрос о том, нужно ли в текущих условиях собирать национальную команду», — цитирует Мостового РИА Новости.

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. В текущем году команда Валерия Карпина провела три товарищеские встречи, одержав победу над Кыргызстаном (2:1) и добыв две нулевые ничьи в играх с Таджикистаном и Узбекистаном.