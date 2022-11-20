Зарема не видит смысла в товарищеских матчах сборной России

Зарема Салихова, которая является супругой экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что не видит смысла в товарищеских матчах, которые проводит сборная России.

«Я не смотрю матчи сборной России. Не понимаю перспектив подобных встреч. Если только поднять трансферную стоимость игроков перед зимним окном», - передает слова Салиховой «Чемпионат».

Сборная России сегодня, 20 ноября, провела контрольную встречу с национальной командой Узбекистана. Соперники завершили спарринг вничью – 0:0. Три дня назад подопечные Валерия Карпина с аналогичным счетом расписали моровую с Таджикистаном.